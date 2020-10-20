В российском сегменте МКС восстановили работу туалета

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20.10.2020, 8:45, Новости дня

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) восстановлена работа туалета, следует из переговоров экипажа с Землей.

«Мы видим, что с АСУ (ассенизационно-санитарное устройство – ред.) все штатно», – цитирует РИА «Новости» космонавта Анатолия Иванишина.

По словам космонавта, после ремонтно-восстановительных работ лампочка «Консервант некачественный» больше не загорается.

В понедельник Иванишин сообщил, что вышел из строя туалет в российском сегменте МКС. Было высказано предположение, что это произошло из-за наличия пузыря воздуха в системе.

В ноябре 2019 года сообщалось, что на борту МКС не работал ни один туалет, экипаж был вынужден пользоваться «памперсами». Американский туалет ломался дважды за две недели. Также сообщалось, что на американском сегменте МКС неисправность туалета смогли починить только после нескольких месяцев постоянного срабатывания сигнала о некачественном консерванте.



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