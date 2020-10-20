Мнение: Антиковидное сопротивление в Европе

20.10.2020, 8:15, Разное

Мы все про Белоруссию, в которой “не прекращается мирный протест”. А ведь можно глянуть и поглубже в Европу – например, в Чехию. Видео как раз оттуда, вчерашние события в любимых чешских местах каждого русского туриста – на Староместской площади.

Казалось бы – а чехам-то чего протестовать?! У них же нет Лукашенко! И Собянина у них нет… (вспоминая, как бурлила Москва летом 2019 года).

Оказывается – насчет отсутствия своего “собянина” в Праге тоже не все так однозначно. На видео – кадры пресловутого “ковидного сопротивления”. Вот как звучит подпись под видео (перевод с чешского):

“В воскресенье болельщики спортивных клубов, преимущественно футбольные и хоккейные болельщики, вышли на Староместскую площадь Праги, чтобы выразить протест против правительственных мер из-за пандемии коронавируса. Муниципалитет решил прекратить акцию протеста, ссылаясь на то, что на площади не может находиться более 500 человек одновременно. Вскоре после 15:00 организаторы объявили об окончании митинга. А затем площадь превратилась в поле боя. Полиция развернула водометы. Протест был осужден премьер-министром.

В 15.30 демонстрация переросла в ожесточенную драку с участием ОМОНа. Некоторые из протестующих попытались прорвать полицейское оцепление вокруг Староместской площади и начали бросать петарды в полицейских. После непродолжительной стычки полиция оттеснила демонстрантов на площадь и начала арестовывать наиболее активных участников столкновения. На площади остаются несколько сотен человек, принявших участие в демонстрации.

Во время перестрелок несколько человек получили ранения, Пражская скорая помощь активировала травматологический план в больницах.

В связи с акцией протеста спортивных болельщиков на Староместской площади Праги полиция пока задержала 16 человек, у них были предметы, которыми они могли кого-то ранить”.

Однако, я вам скажу! Полицейские травматы бахают так, что я бы, пожалуй, поспешил убраться подальше, лишь бы этого не слышать. А протестующим хоть бы хны. Чем они там швыряли в полицейских? Явно не пластиковыми стаканчиками… И что-то я сомневаюсь, что арестованных, как у нас в прошлые годы, чешские суды тоже упекут в тюрьмы на 4-5 лет “за нападение на полицейских”. Подержат и отпустят…

В общем, похоже, что сопротивление “антиковидным мерам” понемногу набирает обороты в Европе.