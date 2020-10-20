Мнение: Справедливость

20.10.2020, 8:10, Разное

Год назад, эту женщину-мэра, которая была сторонницей Эво Моралеса, избили, изорвали на ней одежду, остригли волосы, облили краской и провели по улицам, как символ "свержение диктатуры МАС".

Сегодня ее официально избрали сенатором Боливии подавляющим большинством голосов.

PS. Главный оппонент Луиса Арсе сегодня признал, что партия МАС одержала подавляющую и явную победу. Как заявил Меса, разница в голосах оказалась огромной. Такого разгрома явно не ожидали ни боливийские социалисты, ни хунта. Отсюда и растерянные комментарии боливийских правых, которые явно не ожидали такого конца.

На деле, социалисты набрали даже больше голосов, чем на тех выборах, которые оппозиция при поддержке США и ОАГ объявили нелегитимными, мол нет у социалистов такой поддержки. А она есть.



Минутка юмора.

Это мемориальная доска в честь членов фашистской военизированной группы, которая участвовала в свержении Моралеса. Установлена режимом Аньес.

После возвращения МАС к власти, это фактически список подозреваемых, которые участвовали в незаконном захвате власти. Как шутят местные социалисты, многие фигуранты этого списка сегодня предпочли бы, чтобы их в нем не упоминали.



Эво Моралес, пока еще в Аргентине. Он поблагодарил за поддержку власти Аргентины и отметил, что его с победой сегодня лично поздравил Папа Римский.

Моралес заявил, что он вернется в страну, поднимет Боливию (пока непонятно в какой роли – возможно, Арсе назначит его премьер-министром страны), а также изменит внешнюю политику Боливии, которая вернется к укреплению отношений с странами неподконтрольными Вашингтону.

Стоит отметить, что успех боливийских социалистов сейчас очень вдохновляет левых в Колумбии, Бразилии и Чили, и они уже вовсю раскручивают тезис, что надо идти путем боливийцев и валить своих правых подконтрольных Вашингтону через выборы. Посмотрим, насколько сильно у них это получится.

Кстати, важная деталь. Социалисты победили в штате, где расположены крупнейшие месторождения лития в мире, на которые так засматривался Илон Маск. Теперь с планами на боливийский литий могут возникнуть проблемы.

Ну и фрагмент нового боливийского телесериала "Фашисты тоже плачут".

На кадрах ниже, "дон Камачо" узнает результаты голосования за "дона Луиса".