19 октября боевики на Донбассе дважды нарушили перемирие – штаб ООС

20.10.2020, 8:00, Новости дня

На Донбассе боевики 19 октября дважды нарушили договоренности о перемирии, это произошло в Донецкой области. Об этом в сводке на 7.00 вторника, 20 октября проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“19 октября вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Луганское, применив на этом участке ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что выстрелы были неприцельными и не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому Вооруженные силы Украины ответный огонь не открывали.

В штабе ООС также напомнили, что в районе Авдеевки боевики запускали беспилотник, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

“С начала текущих суток, 20 октября, в полосах ответственности наших боевых бригад выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, – подчеркнули в пресс-центре.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 20 жовтня 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 20 жовтня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками. Підрозділи зі складу Об’єднаних сил, дотримуючись режиму припинення вогню, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.Упродовж минулої доби, 19 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Луганське, застосувавши на цій ділянці ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень не було.Крім того, в районі Авдіївки, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше використання.Від початку поточної доби, 20 жовтня, у смугах відповідальності наших бойових бригад пострілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.Крім українських військовослужбовців, у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, сапери ДСНС розмінували понад два гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 34 знайдених вибухонебезпечних предмети. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.Ситуація в районі проведення операції контрольована українськими воїнами.Слава Україні! Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 19. Oktoober 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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