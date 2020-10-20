Число случаев COVID-19 в Аргентине превысило 1 млн

20.10.2020, 8:00, Новости дня

20 октября число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Аргентине достигло 1 002 662. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 19 октября в этой стране было зафиксировано 13 510 новых случаев.

Аргентина стала четвертой страной, в которой количество инфицирований превысило отметку в 1 млн. Ранее это сделали США (сейчас там 8,2 млн случаев COVID-19), Индия (7,5 млн) и Бразилия (5,2 млн).

Еще три страны приблизились к 1 млн случаев – Испания (974 тыс.), Колумбия (965 тыс.) и Франция (952 тыс.).

С начала эпидемии в Аргентине скончались 26 716 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 20 октября в мире зарегистрировано более 40 млн случаев COVID-19.