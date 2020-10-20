 

На российском сегменте МКС третий раз за месяц вышел из строя туалет

20.10.2020, 8:00, Новости дня

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) снова вышло из строя ассенизационно-санитарное устройство (АСУ), то есть туалет. Об этом российский космонавт Анатолий Иванишин доложил в Центр управления полетами, сообщило 19 октября агентство ТАСС.

По словам члена экипажа, на туалете горит лампочка “консервант некачественный”.

В Центре управления полетами предполагают, что в АСУ образовался пузырь, и пообещали выдать рекомендации, как справиться с проблемой.

ТАСС отмечает, что туалет на российском сегменте МКС выходил из строя 8-го и 10 октября, у туалета на американском сегменте станции неисправность возникала в ноябре 2019 года.

На МКС два туалета, они также есть в пристыкованном к станции пилотируемом корабле “Союз МС-16”, отмечает агентство.

Сейчас на Международной космической станции работают российские космонавты Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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