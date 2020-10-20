Нарушившая клятву Караченцову Людмила Поргина сломала пальцы на ногах

20.10.2020, 7:53, Разное

Вдова Николая Караченцова вылечила пальцы ног, сломанные ее внуками из-за нарушенной клятвы. Долгое время из-за занятости Людмила Поргина не могла обратиться за помощью к медикам, а когда это сделала, то специалисты предложили ей носить массивные ортопедические ботинки.

Именно в них Людмилу Поргину заметили на открытии памятника Марку Захарову. На вопрос журналистов, как она умудрилась получить увечья, артистка ответила, что находилась в тот момент в Абу-Даби и вопреки клятве Караченцову решила посетить водный аттракцион. Кроме того, ее уговаривали прокатиться внуки, отмечая, что там имеется аттракцион для пожилых людей.

Людмила Поргина поддалась на уговоры, а после поездки обнаружила у себя пять сломанных пальцев. К медикам сразу супруга Караченцова обращаться не стала. Она помогала мужу, а потом из жизни ушел Марк Захаров. Лишь недавно она смогла выделить время, чтобы поправить свое здоровье. Теперь ей приходится ходить со специальными штифтами и пластинами на пальцах обеих ног.