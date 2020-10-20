Глюкоза заболела коронавирусом перед отпуском

20.10.2020, 7:53, Разное

Певица Глюкоза, надев бикини, рассказала, что перед отпуском заболела коронавирусом. COVID-19 знаменитость перенесла летом. В этот раз ей было очень тяжело настроиться на отдых.

У Глюкозы присутствует неловкое чувство, что отпуск в такое непростое для всех время является наглостью. В этом году она ждала отдыха больше, нежели своего дня рождения. Однако внезапно знаменитость заболела. О том, что у нее коронавирус, она узнала прямо перед вылетом. В результате 14 дней Наталья Ионова провела в изоляции. Сейчас знаменитость рада, что все неприятности остались позади, саму же болезнь она перенесла в легкой форме.

Каждый день в этом году, несмотря на карантин и ограничение деятельности артистов, у Глюкозы была работа. Сейчас она пожелала всем крепкого здоровья и счастья. Ионова попросила фолловеров благословить ее на отдых, пишет портал «Политэксперт».

В комментариях коллеги по цеху и подписчики пожелали Глюкозы хорошего отпуска. Многие также оценили ее снимок в белом бикини, на котором она предстала с красной помадой.