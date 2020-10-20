 

Глюкоза заболела коронавирусом перед отпуском

20.10.2020, 7:53, Разное

Певица Глюкоза, надев бикини, рассказала, что перед отпуском заболела коронавирусом. COVID-19 знаменитость перенесла летом. В этот раз ей было очень тяжело настроиться на отдых.
У Глюкозы присутствует неловкое чувство, что отпуск в такое непростое для всех время является наглостью. В этом году она ждала отдыха больше, нежели своего дня рождения. Однако внезапно знаменитость заболела. О том, что у нее коронавирус, она узнала прямо перед вылетом. В результате 14 дней Наталья Ионова провела в изоляции. Сейчас знаменитость рада, что все неприятности остались позади, саму же болезнь она перенесла в легкой форме.

Каждый день в этом году, несмотря на карантин и ограничение деятельности артистов, у Глюкозы была работа. Сейчас она пожелала всем крепкого здоровья и счастья. Ионова попросила фолловеров благословить ее на отдых, пишет портал «Политэксперт».

В комментариях коллеги по цеху и подписчики пожелали Глюкозы хорошего отпуска. Многие также оценили ее снимок в белом бикини, на котором она предстала с красной помадой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Молись, Мишка, молись! – Личное мнение

04.07 / Интернационал Тарранта

29.09 / Министр культуры Мальты намерен лишить принца Джорджа подаренного ему зуба мегалодона

21.10 / По принципу Красного Креста: во время теракта на Дубровке Леонид Рошаль оказывал помощь даже пострадавшим преступникам

02.10 / Мнение: Быстрая эволюция

18.10 / “Стесняюсь раздеваться”: Кристина Асмус ответила на вопрос о желании сняться в порно

20.09 / Долина безголовых – самое гиблое место Канады

06.08 / Не друг ты мне: как американцы шпионят за союзниками в Европе

28.08 / Я – москвичка! – Личное мнение

19.07 / Мнение: Новые ракеты КНДР угрожают американской ПРО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска