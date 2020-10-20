«Я прошу обратить внимание на нарушение прав верующих иудеев»

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20.10.2020, 7:20, Разное

Осужденный по «московскому делу» Беглец объявил голодовку.

Осужденный по «московскому делу» Данил Беглец, отбывающий наказание в колонии-поселении №7 в Орловской области, обратился к главному раввину РФ Берлу Лазару из-за нарушения своих религиозных прав и объявил голодовку. Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По словам Беглеца, всех осужденных, находящихся в колонии, обязали работать в субботу. Фигурант «московского дела» отметил, что он верующий иудей, старается соблюдать шаббат, придерживаться обязанностей и ограничений. Беглец выступил против нововведений.

«Я отказался работать, предложив перенести мою смену на другой день и позволив воспользоваться своим законным выходным», — сказал он. Беглец рассказал, что администрация колонии не только не пошла навстречу, но и лишила его вместе с сокамерниками бытовых удобств. Также ему пригрозили выговором и дисциплинарным взысканием.

Фигурант «московского дела» сказал адвокату Леониду Соловьеву, что помимо него работать в шаббат отказались еще шестеро заключенных. Недавно всех семерых вывели из строя и пригрозили, что если они не будут работать, то весь отряд будет наказан. По мнению Беглеца, так их стравливают с другими заключенными, со стороны которых уже оказывается давление.

В обращении к Лазару Беглец попросил обратить внимание на нарушение не только его прав, «но, возможно, и прав других верующих иудеев, по тем или иным причинам оказавшихся в подобных местах», и поднять публично этот вопрос.

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Приговор Беглецу вынесли в сентябре прошлого года. Его признали виновным в нападении на полицейского (ст. 318 УК) во время летних протестов в Москве, так как он потянул силовика за руку. Сам Беглец настаивал, что увидел жесткие задержания протестующих и пытался не допустить того, чтобы полицейский ударил участника акции. Свою вину Беглец признал, но при этом отмечал, что причинил вред силовику случайно. В конце марта суд смягчил ему наказание с колонии общего режима на колонию-поселение.

Источник: Новая газета



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