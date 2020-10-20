 

«Полный бред»: Владимир Конкин опроверг все слухи о его романе с концертным директором

20.10.2020, 7:17, Разное

Российский актер Владимир Конкин ответил на обвинения в том, что после смерти супруги он сразу же начал встречаться со своим концертным директором Еленой Переслени. Все слухи об этом артист назвал «полным бредом».
Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин также опроверг все домыслы, касающиеся того, что его концертный директор мог повлиять на отношения с утонувшей дочерью Софьей. Сейчас Конкин обсуждает со своим адвокатом варианты, которые позволят наказать СМИ, распространяющие недостоверные слухи о нем.

Владимир Конкин полагает, что в этом деле были задеты его честь и достоинство, поэтому соответствующее обращение уже готово. Актер добавил, что с Еленой Переслени они являются только коллегами, которых связывают профессиональные отношения. Кроме того, концертный директор Конкина продолжительное время находится в счастливом браке.



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