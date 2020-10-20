Лавров привлек внимание генсека СЕ к водной блокаде Крыма

20.10.2020, 7:08, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров привлек внимание генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к водной блокаде Крыма.

Встреча Лаврова и Пейчинович-Бурич проходит в понедельник в российской столице, передает ТАСС.

«Мы подчеркнули неприемлемость ситуации, которая складывается вокруг водной блокады Крыма в нарушение всех мыслимых конвенций – и европейских, и универсальных – и в нарушение той рекомендации, которая была сделана еще в 2016 году специальным представителем генсека Совета Европы господином [Жераром] Штудманом, который посетил Крым, подготовил доклад», – указал Лавров.

По словам министра, одной из его рекомендаций была необходимость незамедлительно отреагировать на проблему снабжения Крыма водой.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма.

Напомним, 11 октября Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму будут выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения.