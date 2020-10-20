Предсказано снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в России

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20.10.2020, 7:08, Новости дня

В РФ снижение темпов прироста числа случаев коронавируса можно ожидать в начале ноября, сообщили в научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова.

Прогноз основан на анализе случаев COVID-19 в России, суточного прироста числа тестов, для оценки динамики рассчитан индекс интенсивности инфицирования, определено соотношение заболевших за месяц по отношению к предыдущему. В лаборатории заявили, что «согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября».

Поясняется, что снижение наступит, когда «отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться». В «абсолютном измерении» число случаев COVID-19 «может расти», но если этот рост будет соответствовать увеличению числа тестов, «значит, пик достигнут», передает РИА «Новости».



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