 

После развода с Петросяном Степаненко заметно преобразилась для новых проектов

20.10.2020, 6:53, Разное

Коллега бывшей супруги Евгения Петросяна заявил о том, что Елене Степаненко на пользу пошел развод. В программе «Судьба человека» Игорь Христенко рассказал, что она похудела и полностью преобразилась для участия в собственных проектах.
Одним из таковых стало шоу Елены Степаненко, релиз которого состоялся нынешней весной. Игорь Христенко напомнил, что в гости к юмористке приходили Ольга Бузова, Мария Аронова, Олеся Железняк и другие знаменитости.

Сейчас Елена Степаненко принимает участие в программе «Парад юмора», трансляцией которого занимается телеканал «Россия-1». Кроме юмористки в нем принимает участие Карен Аванесян, который ранее снимался в программе Евгения Петросяна «Кривое зеркало».



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