Посольство упрекнуло США в русофобской «охоте на ведьм»

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20.10.2020, 6:48, Новости дня

Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление США о приписываемой РФ хакерской деятельности.

Посольство заявило, что в обвинениях со стороны США нет «ничего общего с реальностью». Их озвучили, чтобы «разогреть русофобские настроения» и «шпиономанию», устроить «охоту на ведьм» – это «уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни» США, сказал представитель посольства. Он обвинил Вашингтон в разрушении «некогда прагматичных отношений» двух стран, передает РИА «Новости».

Власти США, по его мнению, «навязывают» американцам «токсичное восприятие РФ и всего, что с ней связано». Посольство заверило, что у РФ «нет и не было намерений заниматься какими-то дестабилизирующими операциями по всему миру». РФ «уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела», сказал он.

В понедельник минюст США предъявил обвинения в хакерстве шести россиянам, якобы причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица являются сотрудниками ГРУ. Госсекретарь США Майк Помпео назвал Россию одним из главных «возмутителей спокойствия» в киберпространстве.



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