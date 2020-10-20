Белый дом обвинил Китай в коронавирусе Трампа

20.10.2020, 6:48, Новости дня

Пекин напрямую несет ответственность за то, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом, сообщил глава национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Он заявил, что Китай «напрямую ответственен за заражение» США и Трампа «смертельным вирусом». По его словам, коронавирус «лишил работы десятки миллионов американцев, нанес экономический ущерб в триллионы долларов и унес более 200 тыс. американских жизней». Американцы хотят, чтобы «коммунистический Китай был в полной мере привлечен к ответственности», счет «должен быть однажды оплачен», сказал Наварро.

Он подчеркнул, что «жизнь бесценна», но, исходя из оценки в 10 млн долларов за жизнь человека, «получится пара триллионов долларов» за «американцев, которых потеряли» в результате распространения COVID-19. К этому он предложил добавить «триллионы долларов, которые были потрачены в рамках первой фазы сделки и через кредитно-денежную политику». В итоге «будет 8 или 10 трлн», сообщил Наварро. Также он предложил «смоделировать все экономические издержки от спада, безработицы, страданий людей и прочего». По его мнению, «расходы, навязанные Америке Китаем, приближаются к потерям годового ВВП США», передает ТАСС.

Наварро обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе. Он заявил, что к моменту подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем Пекин «был прекрасно осведомлен об ужасном вирусе, который опустошал Китай и имел потенциал для того, чтобы вызвать глобальную пандемию». Однако никакая информация о вирусе «не была передана президенту Трампу или кому-либо в Белом доме», сообщил Наварро.

2 октября глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о внезапном выздоровлении Трамп от COVID-19.