 

Врач-сексолог оценил данные о принудительной стерилизации женщин на Урале

20.10.2020, 6:08, Новости дня

Стерилизация может быть рекомендована женщинам, которые по состоянию здоровья не могут родить здорового ребенка, либо если ее непроведение угрожает здоровью пациента, сказал газете ВЗГЛЯД известный российский врач-сексолог Евгений Кульгавчук. Он подчеркнул, что данная процедура может быть проведена исключительно на добровольной основе.

В Екатеринбурге женщина пожаловалась в социальных сетях на то, что в «Уктусском пансионате», где она проживает, были принудительные случаи стерилизации, поскольку в заведении нельзя держать детей. Уполномоченный по правам человека Свердловской области и правоохранительные органы начали проверку данной информации.

«Стерилизация с медицинской точки зрения – это единовременное и необратимое лишение организма способности к размножению. Медицинские показания для стерилизации отражены в приказе Минздравсоцразвития РФ № 121н от 18.03.2009. Основания продиктованы гуманистическими установками. То есть непроведение стерилизации может нанести вред здоровью. К таковым состояниям здоровья относятся и болезни, исключающие возможность зачатия здорового ребенка», – говорит Кульгавчук.

Если человек признан недееспособным, продолжает врач, то его стерилизация допускается по заявлению его опекуна, и только в случае, если человек достиг совершеннолетнего возраста. Процедура согласования осуществляется исключительно в порядке судебного заседания с присутствием на нем самого недееспособного.

«Принудительная стерилизация дееспособного человека незаконна, и может трактоваться, как причинение тяжкого вреда здоровью. Проверить необходимость стерилизации можно и после операции, на основании медицинской документации и подтвержденных диагнозов», – добавил Кульгавчук.

Начальник управления демографического развития и социального обслуживания министерства соцполитики региона Илья Илларионов рассказал, что операцию по стерилизации женщине сделали по медицинским показаниям.



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