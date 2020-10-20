В Крыму нашли древнее поселение золотоордынской эпохи

20.10.2020, 6:08, Новости дня

Древнее поселение XIV века обнаружено и раскопано при строительстве водовода в восточной части Крымского полуострова, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

«Обнаружено поселение Крымского ханства Аджи-Эль неподалеку от села Новониколаевка. Это достаточно большое поселение. Возникло оно, вероятнее всего, в середине XIV века и существовало до конца XVIII века. Найдены самые разнообразные материалы, в том числе монеты», – сказал РИА «Новости» Майко.

По его словам, на сегодня раскопана лишь небольшая часть поселения. Директор института добавил, что основная площадь поселения еще не раскопана, поскольку это потребует больших финансов.

Ранее в крымской пещере «Таврида» нашли останки мамонта, были обнаружены неизвестные микроорганизмы. Всего в пещере «Таврида» ученым удалось найти более 20 видов древних млекопитающих и шесть видов птиц.