 

Мнение: Всё о чём врала советская пропаганда, оказалось правдой

20.10.2020, 6:05, Разное

Злободневный советско/американский документальный фильм "Запад не оправдал их надежд", который представляет собой фильм о жизни эмигрантов из СССР в США, а также интервью советского ТВ с эмигрантами проживающими в США.

Он был снят в 1986-м году и описывает жизнь эмигрантов на Западе. Многие вещи из показанных и рассказанных в фильме актуальны и сегодня, а некоторые типажи такие узнаваемые.

Впрочем, уже через 5 лет, многие вещи, которые показаны в этом фильме, неиллюзорно воплотились уже на территории СССР.

Источник: Colonel Cassad



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