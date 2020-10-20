В Москве задержали подозреваемого в истязании четырехлетней девочки

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20.10.2020, 5:57, Новости дня

Московские следователи задержали опекуна четырехлетней девочки, подозреваемого в ее истязании, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Следствием установлено, что девочка находилась в семье под опекой. В настоящее время мужчина, в семье которого находился ребенок, задержан», – цитирует ТАСС Иванову.

Ребенок находится в одной из больниц на обследовании. Уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 («Истязание») и ст. 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. В рамках этого дела следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после того, как сотрудники московского детского сада обнаружили на теле четырехлетней девочки признаки истязания. Ребенок сообщил, что ссадины появились после действий одного из родителей.



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