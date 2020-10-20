 

В «Единой России» рекомендовали исключить чувашского депутата

20.10.2020, 5:57, Новости дня

Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить депутата госсовета Чувашии Владимира Михайлова из партии за использование серых схем отъема недвижимости, сообщил ответственный секретарь комиссии, депутат ГД Евгений Ревенко.

Известно, что местные жители обвиняют Михайлова в «ростовщичестве». По их жалобам, он массово раздавал социально незащищенным людям ссуды под заведомо невозвратный процент. Затем за долги у граждан отнимали квартиры и землю, передает РИА «Новости».

«Опираясь на многочисленные свидетельства и жалобы, мы приняли такое решение. Оно было единогласным – гнать таких из партии. Пользуясь тяжелой жизненной ситуацией людей, одалживая им под огромный процент деньги под предлогом помощи, Михайлов ставил людей в заведомо невыгодное положение. Цинично отбирал у них единственное жилье, по сути дела, оставляя их на улице. Подобного рода деятельность недопустимой для члена партии», – отметил Ревенко.

Согласно данным пресс-службы ЕР, обращения в адрес Михайлова продолжают поступать. По информации местных СМИ, пострадавшие обращались в суды в попытках вернуть свое имущество, конкретное количество исков не называется.

Ревенко добавил, что окончательное решение об исключении депутата из партии примет президиум генсовета ЕР на ближайшем заседании.

Ранее сообщалось, что ЕР решила исключить замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала его увольнения. Замглавы Минпромторга в аэропорту Ижевска прошел мимо контроля, отказавшись показывать документы и посадочный билет. При просьбе показать документы он начал выражаться нецензурной бранью.



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