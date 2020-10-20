 

В РФ разработали нано-беспилотник для экипировки «солдат будущего»

20.10.2020, 5:48, Новости дня

Петербургская компания «Кронштадт» разработала нано-беспилотник» массой 180 граммов для экипировки «солдата будущего», сообщила пресс-служба организации.

«Мы сконструировали и изготовили нано-БЛА массой 180 граммов. Он нужен для решения ряда специализированных военных задач, в частности для экипировки «солдат будущего», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы «Кронштадта».

Во время испытания новые беспилотники смогли преодолеть завалы и разрушенные помещения, окна и двери зданий. Как утверждают разработчики, помимо военного применения, «нанобеспилотники» могли бы быть полезны при защите воздушного пространства над стратегическими объектами, в том числе гражданскими, например электростанциями.

Создание беспилотников небольших размеров – одна из главных тенденций в этой отрасли последних лет. Предполагается, что в будущем такие аппараты смогут использовать как по одиночке, так и в «роях», объединяющих десятки, сотни и больше единиц.

В феврале пресс-служба компании Smart Engines сообщала, что российские математики и программисты создали универсальную нейросеть, способную улучшить работу систем компьютерного зрения на беспилотниках, разрабатывая приложение для распознавания документов с помощью смартфонов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Марчук: Мы имеем дело с российской машиной. Ей в какой-то мере удалось приблизить Украину к прямым переговорам с ОРДЛО

07.08 / Самолет SSJ-100 Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги

17.09 / В санкционный список ЕС по Белоруссии захотели включить россиян

17.10 / Названы сроки окончания летных испытаний вертолета Ка-62

29.06 / Волочкова стала оправдываться за скандал в закрытом на карантин селе

08.10 / Суд одобрил УДО националисту Дацику

19.08 / Twitter перестал отображать RT в поиске

31.08 / Военные учения на Гродненском направлении в Белоруссии перешли в активную фазу

22.08 / Большинство украинцев – за независимость

18.07 / Глава Верховного Суда Украины заявила, что у судебной системы те же недостатки, что и у других ветвей власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска