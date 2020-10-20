В РФ разработали нано-беспилотник для экипировки «солдат будущего»

20.10.2020, 5:48, Новости дня

Петербургская компания «Кронштадт» разработала нано-беспилотник» массой 180 граммов для экипировки «солдата будущего», сообщила пресс-служба организации.

«Мы сконструировали и изготовили нано-БЛА массой 180 граммов. Он нужен для решения ряда специализированных военных задач, в частности для экипировки «солдат будущего», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы «Кронштадта».

Во время испытания новые беспилотники смогли преодолеть завалы и разрушенные помещения, окна и двери зданий. Как утверждают разработчики, помимо военного применения, «нанобеспилотники» могли бы быть полезны при защите воздушного пространства над стратегическими объектами, в том числе гражданскими, например электростанциями.

Создание беспилотников небольших размеров – одна из главных тенденций в этой отрасли последних лет. Предполагается, что в будущем такие аппараты смогут использовать как по одиночке, так и в «роях», объединяющих десятки, сотни и больше единиц.

В феврале пресс-служба компании Smart Engines сообщала, что российские математики и программисты создали универсальную нейросеть, способную улучшить работу систем компьютерного зрения на беспилотниках, разрабатывая приложение для распознавания документов с помощью смартфонов.