 

Росприроднадзор подтвердил отсутствие радиоактивных захоронений в России

20.10.2020, 5:48, Новости дня

В РФ нет радиоактивных захоронений, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Комментируя заявление возглавляющего Росатом Алексея Лихачева о том, что таких захоронений в РФ нет, Радионова отметила, что в этом вопросе у них с Лихачевым «нет разногласий». Она подтвердила, что «именно радиоактивных нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

Напомним, Росатом собрался поднять со дна Северного Ледовитого океана реакторы с отработанным ядерным топливом с затонувших атомных подлодок и ледокола «Ленин».



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