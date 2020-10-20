ЕК впервые показала карту заболевания коронавирусом в Европе

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20.10.2020, 5:08, Новости дня

Еврокомиссия впервые с начала пандемии представила единую санитарную карту заболевания коронавирусом в Евросоюзе.

Карта была опубликована в понедельник на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

При обозначении интенсивности инфицирования использованы цветовые коды – красный, желтый и зеленый. Согласно инфографике, 19 стран ЕС находятся в «красной зоне» по заболеванию – в каждом из этих государств за последние две недели выявлены более 150 новых случаев на 100 тыс. населения. Так, в красный цвет выкрашены Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания и большая часть стране ЕС в Восточной Европе.

В «желтой зоне» находятся Швеция, Италия, Прибалтика. В них частота новых заболеваний в последние 14 дней составила ниже 50 случаев на 100 тыс. населения. Зеленым цветом обозначены север Германии, Норвегия, большая часть Финляндии – там на 100 тыс. человек было выявлено менее 25 новых случаев.

В ЕК полагают, что карта упростит введение карантинов в Европе и позволит сохранить открытыми внутренние границы ЕС во время второй волны пандемии COVID-19, передает ТАСС.

С начала пандемии в мире коронавирус был выявлен почти у 40 млн человек. Более 1,1 млн случаев оказались летальными.

За минувшие сутки в России выявлено 15 982 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



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