 

Помпео пригрозил санкциями всем поставщикам оружия в Иран

20.10.2020, 5:05, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что Вашингтон введёт санкции против любого лица или организации, которые продадут Ирану вооружение. Это заявление совпало с прекращением действия эмбарго ООН на поставки оружия Тегерану, которое отказался продлевать Совбез, пишет CNBC.


Reuters

В воскресенье госсекретарь Майк Помпео предупредил, что Соединённые Штаты применят санкции к любому лицу или организации, которые помогут Ирану в его военной программе, пишет CNBC. Издание отмечает, что такое решение может привести к дальнейшему росту напряжённости между Вашингтоном и Тегераном.

В своём заявлении Помпео напомнил, что за последние 10 лет различные меры, введённые ООН, удерживали страны от продажи оружия в Иран. По словам госсекретаря, любое государство, нарушившее этот запрет, «недвусмысленно» сделает выбор в пользу «разжигания конфликта и напряжённости», а не поддержки мира и безопасности. Он также добавил, что такие действия приводят к обеднению жителей Ирана, потому что позволяют режиму тратить фонды не на благополучие народа, а на свои военные цели.

Как рассказывает издание, в воскресенье официально прекратилось действие десятилетнего эмбарго ООН на поставки оружия в Иран. Снятие санкций стало частью ядерной сделки 2015 года между мировыми державами.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что «Исламская республика Иран может закупать любое необходимое вооружение и оборудование у любых поставщиков без каких-либо законодательных ограничений и исходя из сугубо оборонных нужд». Тем не менее Тегеран подчеркнул, что у него нет намерения продолжать закупку обычного оружия.

В августе Совет Безопасности ООН отказался поддержать предложение США о продлении эмбарго. В ответ на это Вашингтон в одностороннем порядке возобновил санкции против Ирана, хотя другие члены Совбеза указали, что у него нет на это прав: США вышли из ядерной сделки в 2018 году, пишет CNBC. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Полтавский угонщик отпустил заложника и скрылся в лесу

11.08 / Призвали к сдержанности и диалогу. ОБСЕ и ПАСЕ отреагировали на события в Беларуси

31.08 / Процесс по делу MH17. Судья выделил по 15 минут для выступлений родственникам погибших и объявил перерыв на месяц

15.07 / Песков признал, что Кремль “располагает определенным влиянием” на боевиков “ЛДНР”

04.08 / Белый дом: демократы отклонили четыре предложения по пакету экономической помощи

13.07 / Китай ввел санкции против конгрессменов и сенаторов США

28.08 / В Белоруссии провели несколько акций в поддержку Лукашенко

12.08 / TVN24 – экс-глава МИД Польши предвидит «схватку» между ЕС и Россией за Белоруссию

11.10 / Россиян предупредили о сильных морозах

09.10 / Мнения: Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска