Помпео пригрозил санкциями всем поставщикам оружия в Иран

20.10.2020, 5:05, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что Вашингтон введёт санкции против любого лица или организации, которые продадут Ирану вооружение. Это заявление совпало с прекращением действия эмбарго ООН на поставки оружия Тегерану, которое отказался продлевать Совбез, пишет CNBC.



Reuters

В воскресенье госсекретарь Майк Помпео предупредил, что Соединённые Штаты применят санкции к любому лицу или организации, которые помогут Ирану в его военной программе, пишет CNBC. Издание отмечает, что такое решение может привести к дальнейшему росту напряжённости между Вашингтоном и Тегераном.

В своём заявлении Помпео напомнил, что за последние 10 лет различные меры, введённые ООН, удерживали страны от продажи оружия в Иран. По словам госсекретаря, любое государство, нарушившее этот запрет, «недвусмысленно» сделает выбор в пользу «разжигания конфликта и напряжённости», а не поддержки мира и безопасности. Он также добавил, что такие действия приводят к обеднению жителей Ирана, потому что позволяют режиму тратить фонды не на благополучие народа, а на свои военные цели.

Как рассказывает издание, в воскресенье официально прекратилось действие десятилетнего эмбарго ООН на поставки оружия в Иран. Снятие санкций стало частью ядерной сделки 2015 года между мировыми державами.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что «Исламская республика Иран может закупать любое необходимое вооружение и оборудование у любых поставщиков без каких-либо законодательных ограничений и исходя из сугубо оборонных нужд». Тем не менее Тегеран подчеркнул, что у него нет намерения продолжать закупку обычного оружия.

В августе Совет Безопасности ООН отказался поддержать предложение США о продлении эмбарго. В ответ на это Вашингтон в одностороннем порядке возобновил санкции против Ирана, хотя другие члены Совбеза указали, что у него нет на это прав: США вышли из ядерной сделки в 2018 году, пишет CNBC.