 

Украинцы живут полноценной здоровой жизнью меньше всех в Европе

20.10.2020, 5:05, Новости дня

Эксперты выяснили, что Украина находится на последнем месте в Европе по продолжительности здоровой жизни. Как пишет «112 Украина», в мире средняя продолжительность полноценной здоровой жизни достигает примерно 63,5 года, в то время как на Украине она составляет 61,7 года.


Reuters

Учёные установили, что на Украине — самый короткий срок здоровой жизни среди стран Европы. Как передаёт «112 Украина», об этом говорится в исследовании Global Burden of Disease Study.

Эксперты проанализировали показатели продолжительности здоровой жизни граждан в 204 странах мира в течение 1950—2019 годов и пришли к выводу, что европейской страной с самой низкой продолжительностью жизни в добром здравии — в 61,7 года — является Украина.

В мире средняя продолжительность полноценной здоровой жизни достигает примерно 63,5 лет.
В РФ данный показатель составляет 63,7 года, в Белоруссии – 65, в Польше — 68, в Чехии — 68,5, в Великобритании — 68,9, в Германии — 69,5, в Италии – 71, во Франции — 71,2, в Испании — 71,3.

Из стран в Азии дольше всего сохраняют здоровье граждане Сингапура — до 73,9 и Японии — до 73,3 года. В США здоровая жизнь людей длится в среднем до 65,2 года.

По данным экспертов в области здравоохранения, Украина на протяжении почти 30 лет своей независимости остаётся на последнем месте по средней продолжительности жизни среди стран Европы. По состоянию на 2018 год, жизнь украинцев в среднем длилась 71,76 года.



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