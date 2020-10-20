 

«На их фоне даже Хиллари выглядит дилетантом» — Трамп обвинил Байденов в коррупции

20.10.2020, 5:05, Новости дня

На митинге в Неваде Дональд Трамп вновь раскритиковал Джо Байдена за то, что во время своего вице-президентства он помогал сыну заключать сделки с иностранными компаниями. По словам главы Белого дома, на их фоне его соперница по выборам 2016 года Хиллари Клинтон выглядит «абсолютным дилетантом»», передаёт Daily Mail.


Reuters

На встрече со своими сторонниками в столице штата Невада Карсон-Сити Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Джо Байдена. Американский президент высмеял умственные способности своего оппонента и одновременно объявил его «криминальным гением», пишет Daily Mail.

«Это самый скучный человек, которого я когда-либо видел», — заявил Трамп о кандидате Демократической партии. В то же время он обвинил бывшего вице-президента США в том, что он руководил «преступным предприятием» вместе со своим сыном Хантером.

«По сравнению с Байденами жуликоватая Хиллари Клинтон выглядит абсолютным дилетантом», — предположил глава Белого дома. В своей обличительной речи он особенно выделил Хантера, назвав его «человеком-пылесосом, который высасывает тонны иностранных денег».

«Они нечистоплотные люди. А Джо Байден  представитель обречённого и коррумпированного политического класса», — добавил Трамп под одобрение собравшихся. Толпа начала скандировать «посадите их!», подразумевая бывшего вице-президента и его сына.

Во время своего предвыборного турне Трамп неоднократно ссылался на статью New York Post. Издание приводит оказавшиеся в его распоряжении данные с ноутбука Хантера Байдена, согласно которым бывший вице-президент, пользуясь служебным положением, помогал своему сыну заключать сделки с иностранными компаниями, в том числе на Украине, поясняет издание.   

Трамп также предупредил своих невадских сторонников, среди которых немногие носили маски, что Байден будет принимать более жёсткие меры в борьбе с коронавирусом. «Если он придёт к власти, Карсон-Сити станет городом-призраком. Рождественский сезон будет отменён», — отметил президент.

«Лучшее ещё впереди. Такие гордые граждане, как вы, помогли построить эту страну, и вместе мы возвращаем её себе. Так что с вашей помощью, вашей преданностью и вашим порывом мы продолжим побеждать, побеждать, побеждать!» — пообещал Трамп в завершение митинга.



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