В Новосибирске продолжается советский эксперимент по выведению домашних лис

20.10.2020, 5:05, Новости дня

Лиса — друг человека, считают новосибирские учёные, которые продолжают эксперимент по одомашниванию лисиц, начатый советским академиком Дмитрием Беляевым более 60 лет назад. Сейчас эксперты сосредоточились на изучении изменений в поведении лис, используя новые открытия в генетике. За годы эксперимента у лис также изменился окрас шерсти, а морда стала короче, пишет Euronews.

Белоснежный лис по кличке Пломбир живёт в частном доме. К людям животное попало не из дикой природы, а в результате уникального эксперимента по одомашниванию лис, который продолжается уже более 60 лет в новосибирском Академгородке.

По словам хозяйки Пломбира Татьяны, несмотря на преданность человеку, инстинкты хищника у её питомца не исчезли. За каждую правильно выполненную команду Пломбир получает лакомство.

ТАТЬЯНА, хозяйка лиса: Они в принципе не очень понимают слово «нельзя» — то есть, если нельзя, значит, что всё равно можно, пока человек или хозяин не видит. Больше, может быть, похоже на кошек поведение.

В работе над экспериментом, начатом советским академиком Дмитрием Беляевым, принимают участие 15 учёных. В последние годы, благодаря новым открытиям в генетике, эксперты сосредоточились на изучении изменений в поведении лис.

ЮРИЙ ГЕРБЕК, старший научный сотрудник: В этом эксперименте мы пытаемся понять, какие системы и какие гены изменяются — и как они изменяются, когда из агрессивной лисицы мы получили дружелюбную домашнюю лисицу.

Сегодня на ферме Научно-исследовательского института цитологии и генетики живут около тысячи одомашненных лис, а также их дикие сородичи. Учёные говорят, что за годы эксперимента у лис изменился окрас шерсти, а морда стала короче.

Дата выхода в эфир 18 октября 2020 года.