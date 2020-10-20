 

У детей улучшился иммунитет после того, как из детсада убрали асфальт

20.10.2020, 4:55, Разное


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Группа исследователей их Финляндии и Чехии обнаружила, что если в детском саду заменить асфальт на лесной грунт, у детей может стать крепче иммунная система. Авторы нового исследования, опубликованого в Science Advances, считают, что эти изменения связаны со снижением риска болезней, в развитии которых играет роль нарушение работы иммунной системы.

Иммуноопосредованные заболевания характеризуются развитием воспаления из-за нарушения регуляции иммунной системы. К таким болезням относятся сахарный диабет 1 типа, экзема, бронхиальная астма, воспалительные заболевания кишечника. Причины этих болезней плохо известны. Существует гипотеза, что в городской среде дети сталкиваются с необычно малым количеством микробов. В связи с этим иммунная система мало «тренируется», и ее реакции могут становиться патологическими. Поэтому именно у городских детей чаще развиваются такие болезни.

Ученые исходили из идеи, что контакт детей с натуральными элементами (грязью, пыльцой) укрепит их иммунитет. Чтобы проверить эту теорию, они изменили среду в двух детских садах урбанизированного района Финляндии. Асфальтовые покрытия заменили лесной почвой, были посажены кусты и мхи.

В исследовании принимали участие 75 детей. За ними наблюдали в течение 28 дней, в начале и конце эксперимента ученые провели состояние их кожного микробиома и иммунной системы. Авторы исследования фокусировались на тех показателях иммунитета, которые играют роль в развитии иммуноопосредованных заболеваний.

За период наблюдения у детей микробиом кожи стал более разнообразным по сравнению с контрольной группой. Также у них наблюдались положительные изменения в клетках и белках, которые участвуют в регулировании работы иммунной системы. Обнаруженные изменения свидетельствовали об улучшении иммунитета и снижении риска болезней, которые связаны с нарушением его работы.

Ученые считают, что полученные ими данные требует подтверждения в более крупных исследованиях. Только после этого можно будет рекомендовать вводить аналогичные изменения среды в других детских садах.



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