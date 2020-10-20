Пожалейте в себе человека – Личное мнение

20.10.2020, 4:50, Разное

Понаехавший в Москву из Гомеля ютубер избил девушку мордой об стол. В прямом смысле слова.



Фото: gazeta.ru

Действие происходило в прямом эфире. Этот эфир совершенно точно смотрели дети. Возможно, что и ваши.



Посмотрите, пожалуйста, и вы, чтобы уж точно понять, какое дно мы пробили, если вот это интересно подросткам.

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А теперь — факты:

1) На страницу ушлёпка в YouTube подписано более 680 тысяч пользователей.

2) Записи его стримов набирают до 2,5 млн просмотров.

Тупые гопники включают камеру и, подозреваю, что под наркотиками, регулярно устраивают вакханалии в прямом эфире с участием приглашённых девок.

Да, именно девок. Лично я не зашла бы в кабинку туалета после той, кого упырь приложил мордой об стол. Не зашла бы и всё тут. Чисто на интуитивном уровне.

Сейчас побитая девка ищет справедливости в Эскортограме:

Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месево из железа, крови и кусков Кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясёт, голова раскалывается при любом повороте/движении.

Все, кто в здравом уме меня поддержат.

Девка хочет суда над подонком и справедливого наказания. Я тоже этого хочу.

А ещё я хочу задать всем девушкам, которые находились в той квартире с гопниками, простой вопрос: «Вы зачем туда пришли?»

С какой такой целью вы притащились в квартиру к этим упырям? Что вы там собирались делать?

А я скажу, что.

Бухать. Возможно, употреблять наркотики. Давать, сосать, глотать.

Это — мои личные предположения. Возможно, я не права, но других причин находиться в той квартире я не нахожу.

Девки, вы пали так низко, что даже мне — самой громкой защитнице интересов женщин в российской блогосфере — не хочется вас защищать. Точнее не так: у меня руки опускаются вас защищать, потому что вы сами себя не уважаете.

Жалкие давалки в грязных трусах — вот кто вы в моих глазах. Это не даёт никакого права тупому гопнику вас избивать и над вами издеваться. Лично мне он противен. За нанесение побоев он должен сесть.



Избивший и избитая. Фото: Соцсети

Но и вы, девки, тоже должны сесть и подумать, куда катится ваша жизнь.

Вы не виноваты в том, что ваши матери выросли на просмотре публичного дома 2, и их кумир — Бузова, которая, облизывая тарелку, громко ржёт и называет себя блокадницей, которая крутит жопой перед немцем, осыпающим её фальшивыми купюрами: «Я-я! Натюрлихь!»

Вы не виноваты в том, что ваши матери, будучи ещё школьницами, смотрели перед сном публичный дом 2, а не читали хорошие книги. И они этом, в общем-то, тоже не виноваты.

Но вы, девки, виноваты в том, что вам хочется лёгких денег и красивой жизни в будущем, и ради этого вы готовы жрать говно в настоящем.

Не надо, девочки. Пожалуйста, не надо. Называю вас девочками, хоть вы этого и не заслуживаете, в слабой надежде на то, что опомнитесь, возьмётесь за ум и пожалеете в себе человека.

Страшно жить среди тупых гопников и жалких девок? Страшно за будущее своих детей в таком обществе?