Ситуацию с коронавирусом в Харькове сочли крайне критической

20.10.2020, 4:48, Новости дня

Харьков и некоторые районы области официально находятся в «красной зоне» карантина, повторяется сценарий Италии, сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

«Друзья, шутки закончились. С сегодняшнего дня Харьков и некоторые районы области официально в «красной зоне» карантина. Во-первых, это означает, что ситуация в городе крайне критическая. Для предотвращения заболеваемости COVID-19 будут усилены карантинные меры в соответствии с требованиями кабинета министров Украины. Во-вторых, это обязательное соблюдение всеми без исключения гражданами противоэпидемиологических требований: соблюдение социальной дистанции, ношение масок в общественных местах, регулярное мытье рук и использование антисептических средств», – сообщил Кучер на своей странице в Facebook.

По его словам, ранее обещали «порвать коронавирус», но что-то пошло не так – чуда не произошло. «Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области», – добавил Кучер.

Он подчеркнул, что сейчас от каждого зависит его жизнь и жизнь родных. Уберечь можно тысячи харьковчан, если каждый будет ответственно соблюдать карантинные мероприятия и ценить свою жизнь и здоровье, отметил председатель ОГА.

На прошлой неделе кабинет министров Украины на внеочередном заседании продлил карантин, введенный в связи с коронавирусом, до конца года. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что украинские власти 17 марта приняли так называемый коронавирусный закон, который установил ответственность за нарушение карантина.

Напомним, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 40 млн.