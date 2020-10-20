Однопартийцы Трампа захотели ограничить число судей Верховного суда США

20.10.2020, 4:48, Новости дня

Ряд сенаторов из Республиканской партии США предложили конституционную поправку, которая должна ограничить число судей Верховного суда страны.

Текст поправки обнародовал сенатор Тед Круз. Уже около 150 лет Верховный суд включает девять судей, но законом их число не ограничено. Сенаторы предлагают принять поправку, согласно которой «Верховный суд Соединенных Штатов должен состоять из девяти судей», передает РИА «Новости».

Напомним, после смерти Рут Бейдер Гинзбург республиканцы могут провести в Верховный суд уже шестого своего назначенца. Они опасаются, что демократы, когда появится возможность, просто увеличат число судей. Чтобы поправку приняли, ее должны поддержать две трети членов Палаты представителей и Сената, а также как минимум 38 из 50 штатов. Сейчас этого можно добиться только при условии, что Демократическая партия США поддержит инициативу республиканцев.