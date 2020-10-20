Личное: “Наметилась патовая ситуация”

20.10.2020, 4:20, Разное

Более сложную и тонкую ситуацию с рефлексией и самооценкой давайте разберем.

shouttodeath

Здравствуйте, Эволюция. Спасибо Вам, за предоставленную возможность расти.

Вот моё прошлое письмо: https://evo-lutio.livejournal.com/1243211.html

Думаю, у меня наметилась патовая ситуация. Пишу Вам, может я чего-то не вижу?

Через пару дней Л мне написала. Написала, что соскучилась, спрашивала злюсь ли я, хочу ли я. Ответил нет. Сказала, что капец как хочет. Я ничего красивее, чем “приезжай” не придумал. Но пришлось промолчать.

(В прошлом письме я написала, что она будет делать шаги, это было понятно. Я даже сказала, что она попросит заняться сексом и ему надо согласиться. Не инициировать, но соглашаться. Он не послушал. Это его первая ошибка. Отрефлексировал свое желание и радость от того, что она просит, но решил промолчать и проигнорировал здоровый импульс сказать “приезжай”. Кто объяснит, почему надо было соглашаться?)

Приходил позже на мафию, гуляли в одной компании пару раз, в другой раз – пили в одной. Пару раз писала ничего не значащее, задавала вопросы из той же оперы, немного шаров. Через неделю спросила, хочу ли я на речку с ними. Подумал, что нужно соглашаться, спросил с кем и поехал.

(Согласился на предложение хуже)

Съездили, поднялись к ней, смотрели фильм. Думал уже ничего не будет, ждал от неё шагов. Сказала пойдём спать, идём, ложимся, она одета, ложится далеко, ничего, смотрим что-то. Ложится ближе, прислоняется. Ничего.

Мне надоедает:

Я: почему ты ещё в одежде? раздевайся

Л: я так не хочу

Я: раздевайся

Л: ну нет

смотрю на неё

Л: Д, ну я же не ломаюсь

я что-то спросил

Л: Д, ну я же не ломаюсь

Я: Хочешь что бы я тебя раздел?

Л: Да

(Командовать стал. Совсем не умеет вести себя в таких ситуациях. Любую подстройку снизу он должен был подкрепить положительно. Наброситься должен был, когда она прижалась, показав, что соскучился, а не холодно ей командовать. Он плохо чувствует пока границы, застрял между рыбой и нерыбой надолго)

Потом спрашивала, почему я передумал.

Я: потому что ты хотела

Л: пф, ну нет, это херня. ты что спишь со всеми, кто захочет тебя?

Я: нет

Л: тогда что?

Я: как ты думаешь?

Л: у меня есть много вариантов. многие мне не нравятся. отвечай

Я: решил посмотреть что будет дальше

Л: понятно

Я: как тебе такой вариант? нравится?

Л: ну не то что бы нравится. я думала о нём.

Я: и как тебе?

Л: меня устраивает

(Здесь понятно, почему эмоционально действовать было бы лучше? Показал бы, что она действует на него против воли, нравится сильно. Это ее очень разогрело бы. А он упорно переводит все с эмоциональной волны на рассудочную. Девчонка и так довольно отмороженная в сексе, а он еще со своим рациональным подходом)

Потом ещё. Тут она мне начинает говорить за секс, что можно бы и получше, пожестче.

Я: слушай, ну если тебе и секс со мной не нравится. Ищи себе другого любовника

Л: я же могу обидеться

Я: на что? не нравится секс? ищи того с кем понравится, у меня вот такой, другого нет.

Л: это обидно слышать. я не говорила, что мне не нравится ну и.т.п.

(Когда женщина просит пожестче, это не критика. Она хочет ощутить больше вашей силы и власти. То есть это в общем шар, отвечать на шар пикой нельзя, получилась не пика, а скалка. Надо было сказать, что жестче вам жаль с ней, но вы подумаете. И стать немного жестче, только немного. Никогда не делайте девушкам больно, даже если они просят. Понятно почему нельзя, народ?)

Потом был момент где я немного накосячил с сексом, извинился. (резко передумал в процессе) Провёл у неё пару дней, уехал. Уезжая, подумал, что нужно опираться на себя. Прежний формат встреч, где я подстраивался меня не устраивает. Будем видеться когда мне удобно, забил всю неделю.

(Как он накосячил с сексом не понятно, может пожестче решил, но как дубинушка. А вот с опорой на себя глупо вышло. Решил опираться на себя и возомнил, что будет диктовать ей условия. Это как раз опора на нее получилась. Кто объяснит автору, почему?)

Через пару дней звонила ночью с др, хотела тусить, я спал. Потом в пт был разговор, где спрашивала за мафию, я ответил что в зале, она – жаль, что тебя не будет, я – скучаю. Спрашивает когда увидимся – говорю освобожу воскресенье. Ей не очень понравилось, хотела сегодня. Спровоцировал немного.

Набрала меня, с претензией, что говорю что скучаю, но не видимся и.т.п. Объясняю, что работа, зал, автошкола, каждый из дней был занят вечером. Говорю, мне работать надо, если я работать не буду – ты будешь меня содержать? Я этого не хочу. Кончилось всё её фразой: ну да, это глупо. я же не могу сказать тебе не работай.

(Горячей надо отвечать на скучаю любимой девушки. В данном случае можно было шаром с пикой ответить. Дескать – жить со мной не хотела, так что молчи теперь, гулять мне некогда, я хочу деньги зарабатывать. Про будешь содержать даже не шутите, это табу)

В вск приехал, вижу что не хочет совсем. Много гуляли, недовольная была, я пытался развлечь, но не выходило. Под вечер прокатились на аттракционе старом, стреляли в тире, ели сладкую вату, Вечером, она мне сказала почему грустная, я не спрашивал – думал из-за меня. Сказал, что приму любой формат, могу уехать, но хотел бы остаться и провести с ней. Понял, что на след день нужно всё отменить и быть с ней. Она давно напиться хотела, предложил напиться, хотя не пью почти. Погуляли, купила выпить, закусить. Дома налил себе холодного, ей поставил остывать, поставил лёд. Получил за то, что не поухаживал.

Пьём, она начинает говорить, странно, что я не спрашиваю ничего за её парня, кое-что рассказывает. Отвечаю странно, если бы я хотел что-то знать. И ничего знать не хочу. Говорит о том, что со мной секс+дружить не получится, нет со мной теплоты и доверия, не из тех я с кем можно. Говорит, что её друг (очень близкий), послал бы меня нахуй не церемонясь, не задавая вопросов. Я вижу что она хочет конфликта, провоцирую её колко, на каждую фразу.

(Он второй раз пишет, что провоцирует. Нахрена он это делает? Провоцируют для пики, когда видят, что человек раздражается, плюсует, но повода для пики нет. Провоцируют, чтобы поссориться, но ваше красное поле должно быть, много вложений, для пики это закон. А он провоцирует, чтобы сидеть и ругаться как две бабы на базаре?)

В итоге она мне говорит, что долго молчала, а молчала потому, что такие вещи не принято говорить. В общем выдаёт мне то, что ей не нравится в быту – по мелочи, но всё по делу, что отношусь к квартире как к чужой и неаккуратный. Про некоторое я даже не думал, кое-что удалось развернуть, но в целом не прав, запомнил.

(Развернуть он называет дискуссию. Автор, если вы будете вести нудные беседы с девушками, секса с вами никто не будет хотеть. Надо было либо молчать, но в будущем стать аккуратней, либо пообещать ей отдраить квартиру как на флоте. И в любых случаях так на упреки справедливые реагируйте. Молча принимайте к сведению или предлагайте конкретное дело сделать. Но ни в коем случае не дискутируйте и не оправдывайтесь)

В какой-то момент она у меня спрашивает, сидя на мне: у тебя ещё есть чувства ко мне?

— нет

— больше не любишь меня?

— нет

— с каких это пор ты мне врёшь?

— я не вру. и продолжаю целовать

она выворачивается, говорит тогда, что не будет со мной целоваться. Страстно целуемся, говорит что секса не будет сегодня. Говорю, я знал, не будет.

— тебе тяжело со мной, да?

— да

(Ну тут получилось, что он ее дразнит. Но если дразните вербально, невербально покажите любовь и страсть)

Я не врал. В целом хорошо посидели, весело. На следующий день много гуляли, по церквям ходили. Купила зубную щетку мне. Кажется остался ещё, может немного напутал последовательность.

В последний день встаю, решаю сделать ей сырники, творог был. Начинаю готовить, приходит она, говорит что всё делаю не правильно. Выхватывает всё, начинает делать сама. Говорит, что я её использую, что не хочет что бы я на ней тренировался, что ей столько лет, что никого учить она не хочет, нужно что бы сам всё умел, что я с ней потому что хочу натренироваться. Отвечаю, что действительно, я много чего не умею, что действительно я постоянно учусь, и извини что на тебе, по другому я не знаю как научиться делать то, чего не умею. Она говорит, ну нет, меня так не устраивает, она бы очень хотела мужика, который всё умеет. Говорю, значит будем расставаться. Она – да.

(Предлагать расстаться можно в ответ на оскорбление. На серьезное оскорбление. А она ему предъявила претензию-щипцы, на оскорбление никак не похожее. Максимум что он мог – это спросить она его посылает что ли. Но никак не посылать ее самому)

Дожариваю сырники.

Завтракаем, встаю и начинаю одеваться.

Л: ты уже уезжаешь?

Я: да, думаю мне пора

Л: думаешь?

Я: да, Л

Л: а че ты так уезжаешь, в тихую?

Я: да ниче не втихую, как обычно уезжаю

Л: нет, ты как-то не как обычно

Поцеловал в щёку, уехал. Звонит.

Л: ты уже уехал?

Я: да

Л: ну ладно

Кладу трубку. Звонит ещё раз.

Л: слушай, мне что-то не понравилось как ты уехал, Давай встретимся сейчас, хочу поговорить. Ты же недалеко ещё, на пол часика.

Я: Окей

(Ну вот она любит его в общем, но она и так нестабильная вся, а он еще и косячит по мелочи)



Пришел, жду. Пока ждал, намок под фонтаном. И вот тут произошел диалог, где она много чего сказала. Что её парит, что я к ней хожу на квартиру, соседи могут увидеть и рассказать, если будут вопросы она не знает что на них отвечать. Я сказал, что предлагал ей снимать, но ей не понравилось, поэтому вот так. Она ответила, что я больше не предлагал.

Сказала, что да, её не устраивают текущие отношения, и у неё нет права на ошибку, что ей 35 лет и она не может со мной просто пожить годик, а потом не понятно что? Что ей уже нужно заводить детей. Что она и так себе очень много позволила и действует очень открыто. Что я вот такой, недавно говорил, что люблю её, а теперь вот сказал, что больше не люблю, и вообще в ссорах ухожу вот так, как сейчас. Что не сюсюкаю с ней, не сглаживаю углы, не пытаюсь помириться, а отношусь к ней по злому, и она не понимает почему. Что это не она за мной должна бегать, а я за ней, что вот те две недели пока мы не общались, если бы она не позвала и не писала – так бы ничего и не было. Что мне доверять нельзя из-за таких моих фраз, про ищи другого любовника и моих уходов. Что она дважды в жизни влюблялась и делала всё, для того чтобы добиться, а я вот даже не пытаюсь добиваться. Что вот она сейчас пришла, не для того что бы ругаться, а я даже не оценил этого, что даже не обнял, не взял за руку и не беру во время ссор. Что если её не разгонять во время ссор, она быстро отойдет, и забудет. Что я постоянно придираюсь к словам. Что у отношений не бывает второго начала и получилось всё так, как получилось, хотя она может и хотела бы по другому но так не бывает. Что она не видит, что я люблю её.

(Здесь надо было молча слушать. Вообще когда баб несет и это поток жалоб на недостаточную любовь, просто слушайте, мужики. Внимательно слушайте. Можете обнять, но не затыкая рот, а когда немного выплеснется. Или показать жестом, что приглашаете ее в объятья. Будет настаивать на ответе, скажите, что все поняли и обдумаете. Если жалоб много и часть из них справедливая, скажите, что постараетесь выражать свою любовь. Ему было бы легко, если бы он вспомнил, где его красное поле. Это предложение, которое она отвергла. На любые претензии можно было сказать, что он предлагал, что мог, себя, совместную жизнь, а больше ему предложить нечего)

На последнее я сказал, что она так не считает. Ещё сказал, что она не любит меня, а я не считаю нужным вот так добиваться из своего опыта, мол никогда это ни к чему хорошему не приводило. А даже если вдруг у меня получилось бы, даже такой вариант херня. Потому, что окей, мы сошлись, живём вместе, поженились, детей завели, а потом что? Жить без любви, как соседи? Как все остальные? Просто существовать рядом? Без доверия, лазить по чужим телефонам и компам в поисках… Я так не хочу. Про последнее, она сказала: это было жестоко. Ну да. Сказал, что она обижает меня своими словами, и поэтому я так реагирую. По сути, как я понял, она сказала:”если ты очень сильно подпрыгнешь, будешь добиваться всеми силами пока я тебя не люблю, и стелиться я уйду к тебе”. А меня такой расклад не устраивает.

(Она другое сказала, он преувеличивает, чтобы зелень подрастить. Ответил он ей не так уж плохо, хоть и не идеально. Идеальный вариант я выше привела. А главная его ошибка – это “жить без любви”. Отказался от предложения, которое она ему не делала. Здесь заметно его решето, из которого ЗВ торчит?)

В какой-то момент я поймал её на том, что она говорит о том, что у наших отношений срок не до конца жизни. И тут она спрашивает: а ты хотел бы? Я замолчал и спустя время тихо ответил да. Кажется в тот момент, я прошел по самому краю самоуважения. Уезжая много думал об этом, не давало мне покоя. Сошелся на том, что этика для сильных, мне до неё ещё нужно дорасти. Раньше я бы точно ответил, да. Думал, о том, что может действительно я жестковат и холоден и это то, что мешает. Тепла не хватает мне.

(Ну вот косячит, потом боится, что сливается и его шатает. Хотя в целом он все равно нормально держится, я хочу, чтобы вы это тоже видели. Девушка влюблена в него, хотя ее это и пугает)

А какое тут тепло, когда воспринимаешь как соперника, ещё и более сильного. У меня бывало ощущение, что она не то, что сверху хочет быть, она подчинить хочет, на колени поставить, поклонения требует. Что на любую слабость и оправдания идёт атака и недовольство. Что не могу стелиться в ссорах, как она этого хочет, и что слова её жестокие тоже не могу не слышать. А ещё что финансово я сейчас точно не потяну, расклад с ребёнком в ближайший год-два. И с работой у меня проблема, которую я всё никак не могу решить и не знаю как. Проблема в этом ресурсе, не было бы её, думаю это могло бы очень сильно помочь. Деньги или сз решило бы ситуацию. Сз вырастить не получается.

(Все у него в кучу. СЗ его доросла до ее разговоров о совместной жизни и ребенке. А у него уже зелень, что он не потянет. Она пока ему не предложила ничего, даже жить вместе не хочет. Но забеременеть она может в любой момент от него, потому что ей 35 и ей нужен ребенок, а он вряд ли аккуратно предохраняется. Надо отрефлексировать, любит он эту девушку или нет. И если любит, быть готовым и жениться и все остальное. А если не готов, то понимать, что будет конец отношений)

Подумал, что продолжу прокачивать ресурсы (блин, всё кроме работы), что пусть остаются отношения в формате секс онли. Я до этого даже думал, искать кого-то параллельно (с кем возможно построить отношения у которых будет будущее) и скрывать от неё или нет, потому что думаю она могла бы и согласится на такой вариант. Решил оставить всё как есть, качать ресурсы, у меня и вариантов нет, потому что тот вариант что она предложила, я тупо не тяну.

(Тут очень странное рассуждение у него. Можно подумать, ей нужен секс-онли. Она либо влюбится сильней, либо бросит его. Зачем он ей сдался с секс-онли?)

За неделю неожиданно для меня подросла её значимость, а к концу недели ещё сильнее. Я не понимаю почему.

(Потому что обмотался ЗВ и решил, что как бы сам ей отказал. И еще потому, что не ответил на ее шары адекватно)

В пт приехал к ней ночью, после того как поработал. Она мне заявила, что приехал я только потому что мне так удобно. Хотя, написала, что хочет сегодня. Агрилась на любое слово сверху, я например спросил, почему не смотришь на меня, когда приехал. Или сказал подойди. Секса тоже не хотела. Он был, но всегда после массажа. Я видимо переоценил свою значимость, потому что не ожидал.

(У нее перебои с либидо всегда, с самого начала, а он все не может привыкнуть и обижается)

В субботу не писал, договорились встретится в вск. Перестала писать доброе утро, после того как узнала, что я выключаю на ночь звук на телефоне что бы утром не будили меня её и других сообщения, почти перестала писать сама. В субботу позвонил, она сказала, что на вск оказывается у неё есть планы про которые она забыла и вспомнила, договорились встретится на мафии. В вск не писал, на мафии вёл себя прохладно, общался, флиртовал с другими. Спросил в конце вечера – ну что ты мне скажешь? Сегодня нет, говорит. Хорошо. Уехал, она пошла пить. Сейчас написала “Доброй ночи” и всё.

Я может действительно не достаточно тёплый с ней вне ссор? Потому что, на низкую значимость я отвечаю морозом, на тепло – теплом. А тепла нет почти, по крайней мере в словах, да и в действиях. Почти не пишу ей, в основном стал звонить 1-2 раза в день, у меня так лучше получается. Не понимаю правильно ли это и если нет – как держать свой поток теплее в обычное время?

(Он не видит ее тепла. Потому что смотрит через эксель, да еще в короне равенства и Сокровища. Хоть и небольшая у него корона, но без нее он видел бы лучше намного)

Ей нравится когда я хочу её. Ей теперь мало секса, сказала, что хочет чтобы я больше её хотел. Но я вижу, что она не хочет и у меня тогда желание пропадает. Мне секс стал хуже, потому что вижу, что она меня не хочет.

(Ну вот пример его экселя. Говорит что хочет, это уже тепло. Да, лучше бы реально пылала, но то что говорит и просит – уже хорошо. А он не подкрепляет. Не было бы короны, его бы это заводило)

В процессе она может разогреться, но мне ломает всё – то что до, нежелание, поведение, слова. Не получается хотеть её, как животное, ей думаю понравилось бы) Как мне научиться заводить её до? Как хотеть, когда видишь что желания нет? И ещё кое-чем осложняется, что не зависит от меня, может если сз была бы намного больше, это бы ушло.

(Надо научиться хотеть как животное. Потому что она тоже ждет, когда от вас пойдет поток, а вы сидите и ждете от нее того же. Надо определиться, кто из вас девочка, а кто мальчик. СЗ ее достаточна и либидо у автора в ее сторону много. Ему мешает ЗВ и корона равенства)

Я игрок в покер, но мне уже давно не нравится, я в прошлом году уходил, но в этом вернулся. Я не вижу развития в этой сфере потому, что мне не нравится работать над игрой, я не знаю как, условия с каждым годом всё хуже и хуже, а уровень мой относительно других только падает, ещё и скучно. Заработок не стабильный, не здоровый эмоционально и я теперь хотел бы с людьми общаться в работе, а не кнопки нажимать. Но образования у меня нет, опыта тоже почти нет, понимания куда идти – тоже нет. И денег там будет сильно меньше, чем в покере, даже на моём текущем уровне. И вот я с одной стороны в покере не развиваюсь, потому что бесперспективно, хочу уходить, уходить некуда, в покере лучшее что мне доступно. С другой стороны, я бы мог стараться улучшить текущую ситуацию, там где я есть, стараться больше заработать и больше откладывать, но и этого не делаю. Деньги откладываю на возможный бизнес или инвестирование, но это всё ещё дальше от реальных возможностей. Как понять куда двигаться? Как разгрести это русло, работы?

(Покер это не работа. Может есть единицы, у которых что-то получается заработать, но вам не нужно морочить себе голову, и пока не поздно найти работу, начать с нуля, пройти обучение профильное и начать развиваться)

И что делать в текущей ситуации? Кажется, что делать нечего, ходов нет. Мне очертили очень маленькую территорию, за которую я не могу выступить. Там думаю, улучшений не будет. Пат?

Остаться в текущем положении, прокачивать работу, а дальше как получится? Но я вижу как падает моя СЗ, вот прямо сейчас. Молчание не идёт мне на пользу, холод думаю тоже.

Думаю написать, что ей наверное нравится меня отталкивать.

(Никаких претензий и разборок, автор. Встречи ждите и на встрече будьте поспонтанней, поживей, погорячей, без унылого вида и дискуссий. Открывайте рот, чтобы сказать ей что-то разогревающее, а не остужающее, иначе у нее скоро ничего к вам не останется. А было совсем не мало)