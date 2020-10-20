 

Мнение: Новости дня – 19 октября. Ковидная Москва, принуждение студентов-медиков…

20.10.2020, 4:10, Разное

Продолжаем обозревать новости глазами социолога и социального психолога. Сегодня поговорим
– как выглядит Москва в условиях собянинского полукарантина
– студентов-медиков отправляют на передовую “борьбы с ковидом”
– анекдот про пожарников

– неожиданный успех Кремля в Карабахе – Азербайджан проигрывает?
– чем похожи Афганистан 80-х прошлого века и Карабах 20-х
– о чем говорит рост цен на подсолнечное масло – как ни странно, о том, что между Россией и Украиной не все так плохо
– сопротивление ковидным ограничениям в Европе – столкновения с полицией в Праге
– как так получается, что демократическая Европа спокойно гораздо более жестоко разгоняет протесты, чем авторитарная Россия? Разница между демократами и бандитами.

Новости становятся все интереснее! – таким, думаю, будет основной слоган моих “Новостей дня”. Ура!

Источник: Размышления вольного социолога



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