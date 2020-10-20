 

Российское движение школьников и ТНТ помогут перенесшей COVID-19 учительнице

20.10.2020, 4:08, Новости дня

Ко Дню учителя Российское движение школьников (РШД) запустило акцию «Мечта учителя», в рамках которой школьники на страницах в соцсетях рассказывали о мечтах своих учителей. По итогам голосования победила история московской учительницы Олеси Понамаревой.

Ученицы Понамаревой в рамках акции рассказали, что их учительница перенесла коронавирус и вышла из семидневной комы, однако болезнь изменила черты лица педагога. Сейчас женщина вынуждена постоянно носить маску и мечтает о пластической операции.

«В поиске оптимального пути исполнения этой мечты РДШ обратились к специалистам – программе «Перезагрузка» канала ТНТ. Программа помогла многим не только найти свое лицо, но и полностью преобразиться – и внешне, и внутренне. Узнав о проблеме, канал сразу же откликнулся и предложил свою помощь, предупредив, что путь будет длинным и непростым», – говорится в сообщении на сайте РШД.

«Это была идея моих учеников, рассказать о моей мечте. Они написали у себя в соцсетях, что хотят снова видеть мою улыбку.  Мне очень приятно, что я выиграла. Когда позвонили из Российского движения школьников, я даже не сразу осознала, что то, о чем столько думала потихоньку, начинает сбываться. Потом встречи с докторами, осмотры, консультации, и вот еще один звонок, уже из «Перезагрузки». Я понимаю, что впереди огромная совместная работа, много трудностей, но я очень благодарна своим девочкам, всем проголосовавшим, РДШ, ТНТ уже за то, что не оставили меня с моей бедой один на один, протянули руку помощи. Верю, что все получится», – рассказала учительница.

Заместитель генерального продюсера ТНТ Аркадий Водахов сообщил, что «история учителя Олеси Пономаревой не оставила равнодушным телеканал тем более, что совсем недавно ТНТ оказывал поддержку акции, в которой каждый мог выразить благодарность своему любимому педагогу». «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Олесе Юрьевне в рамках шоу «Перезагрузка», исполнить ее мечту и изменить ее жизнь. Тем более, что об этом мечтает не только она, но и ее ученики», – отметил Водахов.

В акции «Мечта учителя» приняли участие свыше 2 тыс. историй от школьников России, а в итоговом голосовании 36,5 тыс. человек. «Мы изначально понимали, что мечта Олеси Юрьевны стоит особняком, и очень за нее переживали. С первых минут эта история закрепилась на первом месте и больше его не покидала.  В РДШ в это время думали, звонили, спрашивали, искали партнеров, кто может помочь, пока, наконец, не вышли на программу «Перезагрузка» и начали сотрудничество. Это очень важно, чтобы ребята видели, что, когда речь о помощи человеку, откликаются все. Недаром под слоганом #Мывместе проходит общественная акция помощи в пандемии. Именно сообща мы сможем решить любые самые сложные проблемы», – рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.



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