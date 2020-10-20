Мнение: Война в Карабахе. Видео. 19.10.2020

20.10.2020, 4:05, Разное

Видео войны в Карабахе на 19 октября 2020.



Есть свидетельства о том, что группы спецназа Азербайджана просочились в направлении Зангилана и фронт на юге в реальности еще ближе к границе Армении.

Кладбище где-то в Азербайджане. Много новых могил.

Камера с сбитого беспилотника. Какого именно мнения разделились.

Армяне утверждают, что это камера с "Байрактара".

Применение израильских БПЛА-камикадзе "Harop". Часть кадров старая, но есть и несколько новых.

Работа армянской артиллерии на южном фронте. Что-то накрывают.

Еще немного трофеев из Физули.

Там же.

Нарезка работы армянской артиллерии. Кадры в основном старые.

Обстрел Тертера, который засняли азербайджанские журналисты.

Армяне накрыли Тертер, попутно попав по хлопковой фабрике.

Армянская пехота в лесистой местности. В наличие ПЗРК.

Пропагандистская машина азербайджанцев в Физулинском районе.

Убитые армянские солдаты.

Французский репортаж с армянских позиций.

В армянских окопах.

Азербайджанская пехота на отдыхе.



Военкоры Anna News рядом с обломками сбитого азербайджанского Ан-2. Эти машины используют не только для корректировки огня и вскрытия системы ПВО, на некоторые из них вешают по 2-4 250кг авиабомбы.



Армянский снайпер с сербской винтовкой "Застава".



Заявлен как убитый начальник штаба тяжелой артиллерийской бригады подполковник Джафаров.



Армяне с трофейным Т-72 "Аслан". Азербайджанцы указывают на то, что смогли его вернуть обратно в Физули, где он был брошен.



Каждому резиновому танку по резиновой женщине.



Оператор ПЗРК.