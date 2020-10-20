 

Мнение: Война в Карабахе. Видео. 19.10.2020

20.10.2020, 4:05, Разное

Видео войны в Карабахе на 19 октября 2020.


Есть свидетельства о том, что группы спецназа Азербайджана просочились в направлении Зангилана и фронт на юге в реальности еще ближе к границе Армении.

Кладбище где-то в Азербайджане. Много новых могил.

Камера с сбитого беспилотника. Какого именно мнения разделились.
Армяне утверждают, что это камера с "Байрактара".

Применение израильских БПЛА-камикадзе "Harop". Часть кадров старая, но есть и несколько новых.

Работа армянской артиллерии на южном фронте. Что-то накрывают.

Еще немного трофеев из Физули.

Там же.

Нарезка работы армянской артиллерии. Кадры в основном старые.

Обстрел Тертера, который засняли азербайджанские журналисты.

Армяне накрыли Тертер, попутно попав по хлопковой фабрике.

Армянская пехота в лесистой местности. В наличие ПЗРК.

Пропагандистская машина азербайджанцев в Физулинском районе.

Убитые армянские солдаты.

Французский репортаж с армянских позиций.

В армянских окопах.

Азербайджанская пехота на отдыхе.


Военкоры Anna News рядом с обломками сбитого азербайджанского Ан-2. Эти машины используют не только для корректировки огня и вскрытия системы ПВО, на некоторые из них вешают по 2-4 250кг авиабомбы.


Армянский снайпер с сербской винтовкой "Застава".


Заявлен как убитый начальник штаба тяжелой артиллерийской бригады подполковник Джафаров.


Армяне с трофейным Т-72 "Аслан". Азербайджанцы указывают на то, что смогли его вернуть обратно в Физули, где он был брошен.


Каждому резиновому танку по резиновой женщине.


Оператор ПЗРК.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Следователь ФСБ назвал Ивану Сафронову имя человека, который «завербовал» журналиста

29.08 / Скончался народный артист СССР Владимир Андреев

21.08 / ТНТ обнародовал дату премьеры четвертого сезона сериала “Фитнес”

02.10 / Три горы, две дыры

22.09 / Россиянин поджег машину с годовалым ребенком из-за ссоры с женой

24.07 / В условиях конфронтации Запада и Украины с РФ натовцы столкнулись с рядом инцидентов

11.08 / Мария Кожевникова рассказала о продукте, который помог ей сбросить вес

10.10 / Диетологи назвали суперфуды для борьбы с осенней депрессией и простудой

19.08 / При взрыве в Сирии погиб российский генерал-майор

16.10 / Мнение: Расстрел пленных армян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска