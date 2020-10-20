 

В Варшаве отменили празднование Нового года из-за COVID-19

20.10.2020, 3:55, Новости дня

Власти Варшавы (Польша) приняли решение отменить в этом году празднование Нового года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 19 октября заявила пресс-секретарь мэрии Варшавы Каролина Галецкая, сообщает Onet.

“В связи с нынешней эпидемической ситуацией в этом году городское празднование Нового года не состоится”, – заявила Галецкая.

По ее словам, это празднования отменят, потому что “здоровье граждан важнее”.

В мэрии отметили, что сэкономленные средства из-за отмены праздника смогут перенаправить на “что-то более важное”.

В 2019 году в Варшаве на Банковой площади в новогоднюю ночь проходил праздничный концерт с участием польских и мировых звезд.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 19 октября, за все время пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 40,2 млн человек во всем мире. Из них выздоровело уже 27,5 млн, а умерло более 1,16 млн пациентов.

В Польше коронавирусом заразилось более 183,2 тыс. человек. Выздоровело от COVID-19 более 93 тыс., а умерло 3,6 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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