В Украине уже более 300 тысяч случаев COVID-19, суд запретил распространение книги о Стусе из-за Медведчука. Главное за день

20.10.2020, 3:55, Новости дня

В Украине более 300 ты. случаев COVID-19

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине достигло 303 638 человек, 4766 из них подтвердили за прошедшие сутки. Умерло от COVID-19 уже 5673 украинца, выздоровело 126 489 пациентов.

Суд запретил книгу о Стусе из-за Медведчука

Дарницкий районный суд Киева на заседании 19 октября частично удовлетворил иск нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука к журналисту и историку Вахтангу Кипиани и запретил распространять тираж книги “Дело Василия Стуса” без разрешения Медведчука.

После этого тираж книги сразу раскупили. Издательство и автор обжалуют решение суда.

Иран готов выплатить одинаковые компенсации родственникам жертв катастрофы самолета МАУ

Иран предоставит одинаковую компенсацию родственникам всех жертв крушения украинского самолета, сбитого под Тегераном в январе, заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.

Минюст США обвинил в хакерских атаках шесть офицеров ГРУ

Министерство юстиции США предъявило обвинения шести россиянам в кибератаках в США, Франции, Украине и Южной Корее. Все обвиняемые – нынешние и бывшие сотрудники российской разведки. По данным ведомства, они, в частности, причастны к атаке вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году.