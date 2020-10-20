Мнение: Антисемиты в погонах

20.10.2020, 3:50, Разное

Осужденный по «московскому делу» Данил Беглец объявил голодовку из-за нарушения своих религиозных прав. Беглец и еще шестеро арестантов отказались работать в шаббат.

Всех семерых вывели из строя и пригрозили, что если они не будут работать в субботу, то весь отряд будет наказан. По мнению Беглеца, так их стравливают с другими заключенными, со стороны которых уже оказывается давление.

Прав Данил! Поддерживаю! Голодовка в колонии – единственный способ борьбы за свои права.

А сотрудников колонии с антисемитскими замашками, считаю необходимо сурово наказать за глумление над религиозными чувствами евреев. Потому что заставлять еврея работать в субботу – это самое настоящее глумление и разжигание религиозной розни.

К слову, Данил Беглец отбывает наказание в той самой колонии в Орловской области, где еще несколько лет рназад прошел круглый стол «Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания в УФСИН России по Орловской области». Похоже, не о том был разговор на этом круглом столе… Или не о тех?

Фотография отсюда