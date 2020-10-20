 

Москвичка отстранена от опекунства после истязания ее мужем четырехлетней девочки

20.10.2020, 3:48, Новости дня

Жительница Москвы, в семье которой сотрудники детского сада обнаружили четырехлетнюю девочку с признаками истязания, отстранена от обязанностей опекуна.

«За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей женщина привлечена к административной ответственности. В настоящее время она отстранена от обязанностей опекуна», – сообщила прокуратуры Москвы в Instagram.

Отмечается, что прокуроры провели обследование жилищных условий в квартире, где проживал ребенок, а также встретились с врачами в ДГКБ Св. Владимира ДЗМ, в которой девочка находится в настоящее время.

«Прокуратура Москвы контролирует соблюдение прав и законных интересов ребенка и дальнейшее жизнеустройство девочки. Проверка продолжается, ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, контролируются», – добавили в прокуратуре.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после того, как сотрудники московского детского сада обнаружили на теле четырехлетней девочки признаки истязания. Ребенок сообщил, что ссадины появились после действий одного из родителей. В понедельник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что девочка находилась в семье под опекой. Московские следователи задержали опекуна девочки, подозреваемого в ее истязании.



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