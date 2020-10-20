 

Власти Москвы отреагировали на проблемы с доступом к сервису для онлайн-уроков

20.10.2020, 3:48, Новости дня

На начало учебного процесса в столичных школах не повлиял сбой в работе электронного дневника и журнала Московской электронной школы, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

«Первый урок прошел с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ. Ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов. На первом уроке все школы использовали резервные варианты подключений. В настоящее время уроки продолжаются», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ученики 1–5-х классов вернутся в московские школы с 19 октября, школьники 6–11-х классов на ближайшие две недели перейдут в дистанционный режим обучения. Кроме того, в ряде классов вести уроки вместо учителей старшего возраста будут студенты и выпускники педагогических вузов.



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