 

Рэпер Жиган собрался «встряхнуть» «Яндекс» в суде

20.10.2020, 3:48, Новости дня

Российского рэпера Романа Чумакова (Рома Жиган) оштрафовали сотрудники ГИБДД за то, что в каршеринговой машине не было аптечки. Адвокат рэпера сообщил, что Жиган намерен через суд предъявить претензии «Яндексу».

Адвокат Жигана заявил, что рэпер «ехал, никого не трогал». Его «остановили сотрудники ГИБДД и доставили в ОВД», составили протокол и выписали штраф. Защита Чумакова «будет все это обжаловать и предъявлять претензии непосредственно к «Яндексу», претензии будут решаться в судебном порядке. Адвокат пояснил, что Жиган ехал «на каршеринговой машине» на турнир по боксу. «Может, у него еще противогаза не было?» – сообщил адвокат.

«Первое, что попросил у меня сотрудник, который мне очень не понравился – предоставить ему аптечку. Он говорит: «Аптечка есть в машине?». Я говорю: «Я не знаю». Он мне: «И огнетушитель». Сотрудник мне еще добавил: «Ну, надо же было посмотреть, а как ты без этого едешь!» – рассказал сам Жиган, слова которого приводит РЕН ТВ. 

Он заявил: «Вот представьте, я открываю «Яндекс»-каршеринг, нет огнетушителя, нет аптечки, я иду в соседний магазин, покупаю все это, приношу с собой, кладу на заднее сиденье и еду по своим делам». Рэпер отметил, что возмущение его направлено на компанию, а не на правоохранителей. Как сообщил Жиган, получается, что «каждый человек, который садится за руль каршеринга – преступник».

«Мой друг приехал и сказал мне: «Ром, давай в правовом поле так их встряхнем, что они все офигеют», – сообщил рэпер, добавив, что является неспокойным, агрессивным и импульсивным человеком, который может сорваться, а потом отвечать за свои дела.



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