 

Минюст США обвинил офицеров ГРУ в кибератаках на инфраструктуру Олимпиады-2018

20.10.2020, 3:15, Разное

…и электоральные системы Франции в 2017 году.

США предъявили обвинения шестерым россиянам, которые причастны к хакерским атакам. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Минюст США.

Министерство утверждает, что хакеры причастны к атакам против организаторов Олимпиады в Пхеньяне в 2018 году и участников президентских выборов во Франции в 2017-м. Минюст США заявил, что все шестеро россиян — офицеры Главного Управления Генштаба ВС РФ (более известно как ГРУ).

США и Великобритания заявили, что атаки осуществила воинская часть 74455, одно из подразделений ГРУ. По их данным, россияне планировали ;кибератаки и на организаторов Олимпийских игр в Токио, которые не состоялись в этом году из-за пандемии коронавируса. Источники Reuters утверждают, что деятельность хакеров включала в себя создание поддельных веб-сайтов и аккаунтов, якобы принадлежащих официальным лицам, чтобы потом взломать ресурсы.

«Ни одна страна не использовала свой киберпотенциал так злонамеренно и безответственно, как Россия, необоснованно причиняя беспрецедентный ущерб для достижения небольших тактических преимуществ из злых побуждений», — пояснил помощник генпрокурора США Джон Демерс.

В 2018 году США обвинили семерых сотрудников ГРУ в кибератаках в том числе на Всемирное антидопинговое агентство и Международную федерацию футбола. По данным США, жертвами взломов стали более 250 спортсменов из 30 стран. Троих из семи россиян обвинили также во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году.

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Источник: Новая газета



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