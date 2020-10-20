Стало известно, чем опасно таяние вечной мерзлоты на Аляске

20.10.2020, 3:08, Новости дня

Ученые утверждают, что таяние вечной мерзлоты на Аляске может привести к разрушительным цунами, сообщила газета The Guardian.

Эксперты предупреждают о связи между быстрым потеплением и оползнями, которые угрожают городам и туристическим достопримечательностям. Новые исследования показывают, что из-за таяния льдов на Аляске горные породы могут разрушиться и спровоцировать цунами, передает РИА «Новости».

Так, одной из проблемных зон является склон фьорда Барри Арм, откуда открывается вид на популярный маршрут круизных судов. Оползни на горе возле ледника Барри начались в начале прошлого века. Десять лет назад эти поцессы сильно ускорились. В этом году проблему обнаружили с помощью спутниковых фотографий.

Как утверждается в газете, если оползень обрушится на фьорд, волна может ударить по кораблям в этом районе, достичь сотен метров в близлежащих горах и затопить популярное туристическое направление, разбившись на высоте до 10 метров над городом Уиттиер.

Также в 2015 году аналогичный оползень на склоне, который также полз на протяжении десятилетий, вызвал цунами, которое срезало лес на 193 метра вверх по склонам фьорда Таан на Аляске.

Как отметил работавший на фьордах Таан и Барри Арме геолог Бретвуд Хигман, «когда климат меняется, ландшафту требуется время, чтобы приспособиться. Если ледник отступает очень быстро, он может застать окружающие склоны «врасплох» и они провалятся».

При этом геолог Эрин Бессетт-Киртон обнаружила, что оползни в горах Святого Ильи и Глейшер-Бей на Аляске происходили в самые теплые годы. По ее словам, пока ученые не очень хорошо разбираются в механизме возникновения оползня.

«Мы знаем о корреляции, но пока не изучили движущую силу», – рассказала она.

Ранее ученые Лидского университета в Великобритании и Датского метеорологического института сообщили, что Земля движется по худшему сценарию изменения климата, чему способствует активное таяние ледников. Отмечается, что за последние 30 лет уровень мирового океана поднялся на 1,8 сантиметра. Скорость таяния ледяных щитов Гренландии и Антарктики продолжает расти.

Кроме того, ученые сообщали, что процесс таяния ледяного покрова Антарктиды в настоящее время проходит примерно в десять раз быстрее, чем 600 лет назад, а Арктика в результате глобального потепления в ближайшие 30-40 лет станет зеленой.