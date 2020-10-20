Суд оправдал расчленившую мужчину жительницу Петербурга

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20.10.2020, 3:08, Новости дня

Жительница Санкт-Петербурга, расчленившая труп мужчины, была освобождена в связи с переквалифицированием обвинения.

Из-за отсутствия достаточных доказательств в умышленном убийстве женщину признали виновной в убийстве, совершенном с превышением пределов необходимой обороны, сообщется в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

По изначальной версии, 29 марта 2019 года женщина на почве внезапно возникшей личной неприязни ударила своего знакомого неустановленным предметом по голове, после чего нанесла не менее трех ударов ногами в область головы. Затем она расчленила труп и вывезла его на территорию Канонерского острова Санкт-Петербурга.

В суде обвиняемая вину не признала, сказав, что оборонялась. Сторона обвинения версию подсудимой опровергнуть не смогла. Женщине было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года. Суд постановил освободить ее.

По информации «Фонтанки», причину смерти мужчины эксперты так и не установили, поскольку не смогли найти все его останки.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве музыканта Энди Картрайта. По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.

Адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа. По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.



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