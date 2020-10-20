СБ ООН обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе

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20.10.2020, 3:08, Новости дня

Совбез ООН обсудил вопрос контроля за перемирием в Нагорном Карабахе, сообщил председательствующий в октябре в СБ постпред РФ Василий Небензя.

Он подчеркнул необходимость обеспечить выполнение прекращения огня, заявив, что «это самый насущный вопрос». Небензя указал, что договоренности о перемирии «были достигнуты, но не соблюдались». В результате, основным «вопросом остается то, как обеспечить контроль за выполнением» соглашения. При этом СБ «достаточно един в подходах», передает ТАСС.

Как сообщил Небензя, для отправки в Карабах наблюдательной миссии ООН требуется «специальный мандат» СБ, а «это не быстрый процесс». Небензя также отметил, что «были сообщения о том, что российский министр обороны обсуждал с коллегами в Армении и Азербайджане то, как этот контроль мог бы осуществляться». Постпред РФ не исключил, что контроль могла бы осуществлять миссия ОБСЕ. По словам российского представителя, «кто там будет, в каком качестве – все еще остается вопросом, который обсуждается».



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