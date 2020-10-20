Глава французского МВД распорядился выдворить из страны более 200 радикальных исламистов

20.10.2020, 3:00, Новости дня

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен собрал префектов на совещание, потребовал от них выдворить из страны 231 иностранца, находящегося под наблюдением спецслужб из-за их радикальных взглядов или связей с террористами, пишет Ouest-France. Как передаёт издание, с этой целью глава МВД уже запросил помощи у властей Марокко, а в ближайшее время намерен обратиться к Алжиру и Тунису.



Reuters

Собрав префектов на совещание в воскресенье 18 октября, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен потребовал от них выдворить «в ближайшие часы» 231 иностранца, чьё имя числится в картотеке донесений о радикализации и террористической деятельности, пишет Ouest-France. Как поясняет издание, эта мера стала ответом на убийство учителя Самюэля Пати, обезглавленного после чтения курса о свободе слова молодым человеком чеченского происхождения, который был неизвестен спецслужбам.

По данным французских СМИ, 180 из 231 лица, подлежащего выдворению, в данный момент находятся в тюрьме. Остальные должны быть арестованы в ближайшие часы. По словам газеты, именно с этой целью глава МВД на прошлой неделе посетил Марокко. Он потребовал у марокканского правительства возвратить на родину девять своих радикально настроенных граждан, нелегально находящихся во Франции.

В скором времени Дарманен должен посетить Алжир и Тунис с той же целью. Как сообщается, в каждой из поездок министра будет сопровождать глава Генеральной дирекции внутренней безопасности, а при себе у главы ведомства будет список исламистов, которых Франция хочет выдворить.

Кроме того, по сообщениям, Дарманен также принял решение «закрутить гайки» в вопросе предоставления убежища — этот сюжет был на повестке дня заседания Совета обороны в воскресенье.