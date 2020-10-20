Алиев и Пашинян выразили готовность к встрече в Москве

20.10.2020, 2:48, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность приехать в Москву для встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и проведения переговоров по Нагорному Карабаху. Алиев также сообщил, что Баку готов к переговорам с Ереваном в Москве или любом другом месте.

«Нагорнокарабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить», – сказал руководитель армянского правительства, отвечая на вопрос ТАСС, готов ли он сам посетить Москву, чтобы встретиться со своим визави при посредничестве России.

Он также сообщил о неких «силах», которые препятствуют реализации согласованных в Москве договоренностей Баку и Еревана. «Я уверен, что до сих пор нам не удалось претворить в жизнь Московское заявление, потому что есть силы, которые препятствуют этому, очень конкретно препятствуют. В первую очередь это Турция, Турция заинтересована в провале Московского заявления. Действия Турции направлены на вытеснение РФ с Южного Кавказа», – добавил Пашинян.

В свою очередь Алиев заявил, что представители Баку готовы к переговорам по Нагорному Карабаху с армянской стороной в Москве или любом другом месте. «Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования», – сказал Алиев в ответ на вопрос, готов ли он сам приехать в Москву, чтобы встретиться со своим визави при посредничестве России.

При этом лидер Азербайджана заявил, что в Баку «готовы для любых контактов». «И в данном случае я приглашения такого не получал, поэтому это вопрос не ко мне. Много раз лично президент РФ Владимир Путин и до него Дмитрий Медведев проводили трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана. Но после того, как власть в Армении перешла в руки условного «Сороса», такие контакты прекратились», – отметил Алиев.

По его словам, Азербайджан готов приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке.

«То, что ситуация до сих пор в горячей фазе, не наша вина. Я неоднократно говорил, что Азербайджан привержен принципам урегулирования, которые были выработаны многолетним переговорным процессом. Мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке. Но заявления, которые мы слышим из Еревана, полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны Минской группой ОБСЕ. Поэтому, если армянская сторона наконец осознает, что путь военных провокаций ведет их к катастрофе, мы готовы вновь приостановить военные действия и решить вопрос за столом переговоров», – сказал Алиев, отвечая на вопрос видит ли он шанс на возвращение к согласованному в Москве перемирию, или оно уже окончательно провалилось.

В субботу стало известно о роли Турции в обострении вооруженного противостояния в Карабахе. СМИ сообщали, что обострение в Карабахе было спланировано властями Турции, которые активно провоцировали Баку на развязывание боевых действий. В воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что заявление Эрдогана мешают мирному урегулированию карабахского конфликта.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Ереван и Баку решили объявить перемирие с полуночи 18 октября. Решение принято, следуя заявлению президентов России, Франции и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Нагорном Карабахе и о том, может ли в конфликт Армении и Азербайджана вмешаться ОДКБ.