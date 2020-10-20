Трамп обозвал руководство системы здравоохранения США идиотами

20.10.2020, 2:48, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп назвал идиотами руководство системы здравоохранения США.

По его словам, «люди устали от COVID» и говорят: «Да будь, что будет. Только оставьте нас в покое». Трамп считает, что жители США «устали слушать» главного инфекциониста страны Энтони Фаучи и «всех этих идиотов». Про Фаучи, который возглавляет Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний с 1984 года, Трамп сказал: «Он здесь находится уже, типа, 500 лет». Как сообщил Трамп, в США Фаучи считают «чудесным мудрецом», но «было бы 700 тыс. или 800 тыс. смертей», если бы власти страны следовали всем его рекомендациям в ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

Трамп, выступая по телефону перед сотрудниками своего избирательного штаба, сравнил работу Фаучи с катастрофой. По словам Трампа, после каждого выступления Фаучи по ТВ «появляется бомба», но «будет еще большая бомба, если его уволить». Президент США при этом согласился с тем, чтобы его высказывания слышали СМИ: «Если в ходе этого звонка присутствует репортер, то можете все передать именно так, как я сказал. Мне все равно».

2 октября глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о внезапном выздоровлении Трамп от COVID-19. Фаучи критиковал Трампа за то, что президент США не хочет носить медицинскую маску и обвинил Белый дом в ограничении информации о ситуации с коронавирусом. Фаучи пожаловался, что в ряде случаев ему не дали пообщаться со СМИ.