Facebook удалила аккаунт депутата Рады за вмешательство в выборы в США

20.10.2020, 2:48, Новости дня

Аккаунт внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача удален за вмешательство в выборы в США, информирует Facebook.

Учетная запись Деркача удалена «за нарушение политики» соцсети, «направленной против использования» Facebook лицами, причастными к попыткам оказать «влияние» на американские выборы, передает ТАСС.

Напомним, Деркач публиковал доказательства коррупционных схем по выводу средств с Украины на счета семьи претендующего на пост президента США Джозефа Байдена. На одной из опубликованных записей, как утверждалось, Байден предлагал президенту Украины Петру Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Соединенные Штаты ввели против Деркача санкции.