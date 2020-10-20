Бояре, лишенные Петром I бороды, совершали отчаянные поступки

20.10.2020, 6:41, Разное

5 сентября 1698 года (321 год назад) Петр I ввел налог на бороды, дабы привить российским людям европейскую моду.

Все началось с того, как Петр I вернулся в Москву из Европы, и уже на следующий же день 26-летний царь, собрав у себя бояр, лишил бороды нескольких из них. Сделал он это ножницами собственноручно.

Новые порядки приживались с большим трудом, так как бритье бороды на Руси считалось грехом. Мало того, священники даже отказывались благословлять безбородого.

Оскорбленные действиями Петра I, бояре считали, что царь покушается на устои русской жизни и пытались всячески противостоять этому. Некоторые из бояр, лишенные бороды, даже свели счеты с жизнью. Однако царя это не остановило, и он решил «проучить» старомодных бояр, установив налог на ношение бороды.

В конце 1698 года требование сбривать бороду было распространено на городское население. За неисполнение указа налагался приличный штраф.

В 1705 году вышел новый указ Петра, согласно которому все мужчины, исключая крестьян и монахов, были обязаны сбривать бороду. Величина налога была установлена исходя из сословной принадлежности и имущественного достатка человека.

Начиная от царедворцев до чиновников, носители бороды обязаны были платить по 600 рублей год, купеческие сословия – по 100 рублей в год, посадские люди по 60 рублей ежегодно, а жители Москвы – по 30 рублей в год. Пошлиной крестьян не облагали, хотя при въезде «бородача» в город, взимали 1 копейку. В 1772 году пошлину отменили.

Имеются сведения, что первым из русских царей, кто осмелился сбрить бороду, был великий московский князь Василий Третий. Причиной была его любовь к Елене Глинской, которая прибыла в Россию из Польши, где мода на бороду давно ушла в прошлое.